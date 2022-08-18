Tatar Ahmet Mahallesi Karamanlı mevkisinde fındık bahçesinden geldiği öğrenilen İsmet K. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada aynı aileden sürücü ile 54 yaşındaki Birol K., Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Birol K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar, müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Birol K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.