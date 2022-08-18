Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi.