Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi.
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