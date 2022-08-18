Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 08:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Coğlaki Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Osman Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçitteki refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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