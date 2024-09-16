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Türkiye
AA 16.09.2024 16:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahte işlemlere karşı uyarı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin ismini kullanarak elektronik ortamda menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahte işlemlere karşı uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isminin kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyum alındığı belirtildi.

Genel müdürlüğün tüm işlemlerinin elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki takibatlar kurumumuzca yapılmaktadır."

 

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