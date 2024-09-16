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Türkiye
İHA 16.09.2024 13:54

Afyonkarahisar'da merada 4 metrelik obruk oluştu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde merada yaklaşık 4 metre genişliğinde obruk oluştu. Endişelenen vatandaşlar ise özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istedi.

Afyonkarahisar'da merada 4 metrelik obruk oluştu

Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu. Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları endişelendirdi.

Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili önlem alınmasını istedi. Ekşi, “Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı” diye konuştu.

Öte yandan, bölgede daha önce böyle bir olay yaşanmadığı ve ortaya çıkan obruğun ilk olduğu öğrenilirken bu nedenle vatandaşların endişeli olduğu belirtildi.

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