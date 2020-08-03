Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'de gittikleri bir plaj işletmesinde iddiaya göre çalışanlarla tartıştı.

Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Bir kişi gözaltına alındı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kyryliuk'un tatil için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesinde darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınadığını belirten Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.