Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme'de otluk alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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