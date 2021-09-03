Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme kavunu tescillendi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesine ait çeşme kavunu coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurusu olumlu sonuçlandı.
"Pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlayacak"
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavununun tescille koruma altına alınmasıyla pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanacağını söyledi. Oran, coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını aktardı.
Etiketler: Coğrafi İşaretler İzmir
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