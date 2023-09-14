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Türkiye
DHA 14.09.2023 10:53

Cep telefonu sipariş etti, kılıfı geldi

Manisa'da, internetten 5 bin TL'ye ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer'e, telefon yerine kılıfı gönderildi.

Cep telefonu sipariş etti, kılıfı geldi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi.

İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti. 7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi.

Önceki gün Özer'e ulaşan kutudan cep telefonu yerine kılıfı çıktı. Özer, bunun üzerine siparişi verdiği satıcıyı aradı ancak ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.

"Çocuklarımın rızkını aldılar"

Osman Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim. Ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım. Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım. Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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Manisa Dolandırıcılık
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