Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi yolundaki ormanlık alanda bir kadının "imdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Serpil Ç'nin yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu öne sürülen Serpil Ç, yanına gelen ekiplere, cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonu bulunmadan kurtarılmak istemediğini söyledi. Ekipler, cep telefonunu yaklaşık 20 dakika çalıların arasında arayıp buldu.

Daha sonra sedyeye bağlanan Serpil Ç, halatlarla yol kenarına çekildi. Hafif yaralanan Serpil Ç, bir süre ambulansa binmemek için direndi.

Ekiplerin güçlükle sakinleştirerek ambulansa bindirdiği genç kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serpil Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA