Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, cep telefonlarında fiyat 3 bin 500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3 bin 500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak.

Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu. Bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

Ayrıca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda da taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Kaynak: TRT Haber