Türkiye
Cep telefonlarında taksit sayısı düşürüldü14 Ocak 2020 Salı 08:03 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 09:26
Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, cep telefonlarında fiyat 3 bin 500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3 bin 500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak.
Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu. Bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.
Ayrıca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda da taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.
Kaynak: TRT Haber