İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özcan'ın naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.

Şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak kortej eşliğinde Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin naaşı omuzlarda taşınırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi, tören boyunca Özcan'ın fotoğrafını taşıdı.

Özcan, daha sonra Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmişti. Subay temel kursunu birinci olarak bitiren Özcan, 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Özerli

Kazada şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin naaşı ise uçakla Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne, oradan da kara yoluyla Bergama'ya getirildi.

Türk bayrağına sarılı şehit Özerli'nin naaşı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Büşra Özerli, babası emekli astsubay Nureddin, annesi Ayşe ve kardeşi Piyade Yüzbaşı Murat Özerli, anneanne Muradiye Şen ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Camide şehidin annesi Ayşe ile eşi Büşra, uzun süre şehit Özerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli "Son şehit olsun, oğlumu götürmeyin yüreğim yandı." diyerek ağladı. Şehidin eşini ve annesini yakınları teselli etmeye çalıştı.

İlçede etkili olan yağmura rağmen şehidin son yolculuğuna çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Anne Ayşe Özerli askerlerle oğlunun tabutunu top arabasına taşıdı. Tabutu taşıyan bazı askerlerin de gözyaşları dikkati çekti.

Şehit Özerli'nin cenazesi bir süre top arabasında taşındı. Anne Ayşe Özerli de bu sırada oğlunun tabutunu tutarak yürüdü.

Cenazeye katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin naaşı, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaya

Kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya ise Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şahinde, babası Cemil, eşi Sibel, 8 yaşındaki kızı Nur Sevim ve 5 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile ağabeyi Ümit Kaya, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin eşi Sibel Kaya, tabutun yanına gelerek, "O beni bırakmaz. Beni duyuyor. Mis gibi kokuyor. Ben onun mis yanaklarını hastanede öptüm. Onu kokladım. Bana şimdi kim sarılacak? Benim sana hakkım yok ama yine de helal olsun. Benim ona bin kere, yüz bin kere helal olsun. O da bana hakkını helal etsin. Ben ondan razıyım. O da benden razı olsun. Peygamberime komşu eylesin seni. Allah'a emanet ol." dedi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin kızı Nur Sevim Kaya babasının naaşına top arabasına kadar eşlik ederken, oğlu Kıvanç da tabutu öptü. Şehidin eşi ile kızı, İlyas Kaya'nın naaşını mezarlığa götürülürken asker selamıyla uğurladı.

Kaya'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar

Kazada şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın naaşı da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin babası Zekeriya, annesi Fati, eşi Mürşide Avşar, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Kırıkkale Mühimmat Ana Depo Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da yaşayan Şehit Avşar'ın 1,5 yıllık evli olduğu ve yaklaşık 10 gün önce umreden döndüğü öğrenildi.

2013 yılında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına atanan Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın başarılı çalışmalarından dolayı 16 takdirle ödüllendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA