Türkiye
FETÖ tutuklusuna gelen kargodan harici bellek çıktı
12 Şubat 2019 Salı 16:49 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 16:53
Edirne F Tipi Cezaevi'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu kişiye kargoyla gelen takım elbisenin cebinden flash disk çıktı.
"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu E.K.'ye gelen kargo, kontrol edildi.
Paketten çıkan takım elbisenin aranmasında, iç cepte harici bellek bulundu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, adli ve idari soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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