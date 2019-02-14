Türk Hava Yolları'nın serüveni 1933 yılında 5 uçakla başladı. 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişilik personelden oluşuyordu.

1945 yılında 18 bin olan yolcu sayısı, alınan yeni uçaklarla 1946 yılında 37 bine yükseldi.

THY'nin ilk yurtdışı seferi 12 Şubat 1947'de ise Ankara-İstanbul-Atina uçuşuydu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ilk yurt dışı uçuşunun üstünden 72 yıl geçmesiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Tam 72 yıl önce 12 Şubat 1947 tarihinde ilk yurtdışı seferimizi gerçekleştirmiş, Atina’ya uçmuştuk. Bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi tam 124 ülkeye taşıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın tüm renkleriyle buluşturuyoruz. pic.twitter.com/gdm1ay3vxk — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 12 Şubat 2019

Bugün ise 333 (yolcu ve kargo) uçaktan oluşan filosu ve ilk günkü heyecanı ile gökyüzündeki yolculuğuna devam ediyor. THY, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak misafirlerini 124 ülkeye taşıyor.

Kaynak: TRT Haber