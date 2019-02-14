Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ilgili ilk taslağın kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu ve çalışmaların diğer kurumlarla koordineli devam ettiğini açıkladı.

Yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin özel yayınında anlatmıştı.

3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde durduklarını söyleyen Erdoğan, bu düzenleme ile birlikte, bedelliyi bir kenara koyduklarını da ifade etmişti.

"Kısa ve uzun dönem 9 ayda birleşecek"

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel ise yeni askerlik sistemi ile ilgili TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Ana düşünce 9 ay gibi tek bir standarda getirmektir. Bununla 12 ay olan uzun dönem askerlik 9 aya yalnız tabi kısa dönem 6 aydan 9 aya çıkmış olacak. Kısa ve uzun dönem 9 ayda birleşecek" dedi.

Erenel, askerlikte 3 aylık zorunlu dönem planlandığı görüşünde. Kalan 6 ayı geçirmek için ise 3 seçenek öngörülüyor. Bunlardan ilki bazı meslekler için geçerli olacak. Örneğin, doktor, hakim, öğretmen gibi yetişmesi uzun zaman alan meslek gurupları bu grupta değerlendirilecek.

Erenel'e göre değerlendirilen iki alternatif daha var:

"Bedelli dediğimiz 3 ay eğitimden sonra bir bedel ödeyerek sadece 3 ay askerlik yapacak, diğeri ise 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama şu an ifade edilen konu asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacak."

Kaynak: TRT Haber, AA