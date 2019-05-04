Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katıldı.

"KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması için çaba sarf ediyoruz"

Küresel Gazeteciler Konseyinin ilk kuruluş aşamasından bu yana süreci yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, konseyin ilk toplantısının KKTC'de yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Toplantının, KKTC'nin turizm ve eğitim başta olmak üzere birçok alandaki tanıtımı için faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu, mevcut şartlar altında KKTC'nin tüm dünyada uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkı kalıcı çözüm için üzerine düşeni yaptı"

Çavuşoğlu, Kıbrıs davasının çok iyi anlaşılması ve anlatılması noktasında söz konusu toplantının önemine dikkat çekerek, 60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkının, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Bu süreçte çok sayıda müzakere ve plan yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, henüz kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, her zaman çözümden yana olmuştur ama bugün bir çözüm yoksa, son 5 yılda dışişleri bakanı olarak yakından gözlemledim, bunun sebebi Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir müzakerenin başlaması için ortak bir zemin yok"

Rum tarafının, Cenevre ve Crans-Montana'da yapılan konferanslarda iki tarafın mutabık olduğu konularda bile geri adım attığını gözlemlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler (BM) raporlarının, yeni bir müzakerenin başlaması için ortak bir zemin olmadığına işaret ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, bu süreçte artık kaybedecek zamanları olmadığına dikkat çekerek, "Tüm seçenekler dahil hepsinin müzakere edilmesi, hangisi olacaksa müzakereye açık olduğumuzu da söyledik. Herhangi bir seçeneği dayatmıyoruz. Herhangi bir seçeneğin de bize dayatılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

"Kıbrıs Türk halkını yok sayan çözümü kabul edemeyiz"

Rum kesiminin Kıbrıs etrafındaki rezervleri Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmak istemediğinin altını çizen Çavuşoğlu, tüm platformlarda, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine karşı olduklarını ve Kıbrıs Türk tarafının haklarının garanti altına alınması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, halihazırda Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin farkında olduklarını belirterek, garantör ülke olarak Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını kaydetti.

Öte yandan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce mutabakat sağlanan bazı güven artırıcı adımlar noktasında Rum tarafının geri adım atmaya başladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız."

Kaynak: AA