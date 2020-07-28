Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak sırasında, Kayapınar ilçesinde bulunan 10 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

Gürültüyle beraber neye uğradıklarını şaşıran site sakinleri, kendilerini dışarı attı. Yaralananların olmadığı olayda, çatı duvarının bir kısmı yıkıldı.

Yıkılmanın etkisiyle duvardan düşen parçalar, park halindeki 4 araçta maddi hasara neden oldu.

"Paratoner olmasına rağmen yıldırım düştü"

Sitelerinde paratoner olmasına rağmen yıldırımın düştüğünü ifade eden Taner Özbay, "Sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir gürültüyle uyandık. Siteye yıldırım düştüğünü sonradan öğrendim. Yıldırımın düştüğü yerdeki mantolama parçaları, park halindeki arabaların üzerine düştü. 4 arabada ciddi hasar oluştu. Yıldırımın etkisiyle elektrik şartelleri attı, su motorlarımız arızalandı" dedi.