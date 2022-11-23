Gaziantep'in Suyabatmaz Mahallesi'nde İslam Özaltın, kendisine ait beyaz eşya mağazasının 5 katlı binanın üst katındaki deposundaki ürünlerinin sayımını istedi.

İş yeri çalışanlarının yaptığı sayımda ürünlerin eksik olduğu fark edildi. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Geçmişe yönelik yapılan kamera görüntülerinin incelenmesinde, bir kişinin depoya çatıdan açılan delikten farklı zamanlarda girerek ürünleri çaldığı görüldü.

7 ayda 250 bin TL değerinde ürünün çalındığını anlayan İslam Özaltın, durumu polise haber verdi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu hırsızlık şüphelisinin Ali Durdu olduğu belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla Durdu, son olarak çaldığı bazı ürünlerle yakalandı.

Ali Durdu, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

