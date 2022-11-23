Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak etkili oldu: Cadde ve sokaklar su doldu
[Fotograf: AA]
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su doldu. İşlerine giden vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun 2 gün aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Sağanak
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