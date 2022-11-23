Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''torbacı'' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, 3’ü kadın 20 şüpheliyi tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 41 kilo 490 gram uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.