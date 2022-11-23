Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotograf: DHA]
Adana'da ''torbacı'' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''torbacı'' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, 3’ü kadın 20 şüpheliyi tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 41 kilo 490 gram uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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