Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de şüpheli kamyonetten 6 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
[Fotograf: İHA]
Mersin'de kaçak akaryakıt ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte, kaçak akaryakıt yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısları yakalamak için çalışma yaptı.
Bu çerçevede bir kamyonda kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığının bilgisini alan ekipler, belirlenen aracı takibe aldı.
Bir süre takip ettikten sonra durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Akaryakıta el konulurken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Akaryakıt Kaçak Akaryakıt
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