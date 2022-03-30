Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde trafik denetimi yaptı.

Polis ekipleri Mahir K. isimli sürücünün kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Kaputun üzerinde taşıdı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı.

Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, yaklaşık 200 metre bu şekilde gitti.

Linç girişimi engellendi

Durumu fark eden vatandaşlar Mahir K.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Mahir K.'yi polis ekipleri kurtardı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.