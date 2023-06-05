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Türkiye
AA 05.06.2023 15:59

'Caretta Caretta İlk Yuva' etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yeni tespit edilen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yuvaları korumaya alındı.

'Caretta Caretta İlk Yuva' etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Tabiat Parkı'ndaki Teke Koyu'nda "Caretta Caretta İlk Yuva" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı alan tespit edilerek, yuvaların çevresine kafes yerleştirildi. Koruma altına alınan koydaki kafeslere, yuva sayısı ve tarih yazıldı.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Doğanın çocuklara bırakılması gereken bir emanet olduğunu belirten Çam, "Tekirova Tabiat Parkı, korunması gereken en nadide yerler arasında. Sadece bugün değil her gün çevremizi temiz tutmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Etkinliğe Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, Milli Park Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Kemer Orman İşletme Şefi Kadir Aksoy, Ulupınar Orman İşletme Şefi Yasemin Korkmaz, Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

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