Sinop'ta metrekareye 150 kilogram yağış düştü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Meteorolojik uyarıların ardından kuvvetli yağış öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Öncelikli olarak sel ve su baskını yönünden riskli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında teyakkuz halinde olan ekiplerimizce arama, kurtarma, hasar tespit, yol bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Köy yollarımızda meydana gelen heyelan akıntı ve çökmelere karşı çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Yaşanan sel ve su baskınlarında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızdan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunmamalarını istirham ediyoruz."