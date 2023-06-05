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Türkiye
AA 05.06.2023 14:20

Sinop'ta metrekareye 150 kilogram yağış düştü

Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü duyurdu.

Sinop'ta metrekareye 150 kilogram yağış düştü
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sinop'ta sağanak heyelana yol açtı, okullar tatil edildi
Sinop'ta sağanak heyelana yol açtı, okullar tatil edildi

Meteorolojik uyarıların ardından kuvvetli yağış öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Öncelikli olarak sel ve su baskını yönünden riskli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Sinop'ta metrekareye 150 kilogram yağış düştü

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında teyakkuz halinde olan ekiplerimizce arama, kurtarma, hasar tespit, yol bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Köy yollarımızda meydana gelen heyelan akıntı ve çökmelere karşı çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Yaşanan sel ve su baskınlarında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızdan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunmamalarını istirham ediyoruz."

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