Türkiye
Çapa Tıp Fakültesi'nin çalınan ambulansı bulundu30 Ekim 2019 Çarşamba 09:14 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:48
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından çalınan ambulans bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
2 kişi gözaltına alındı
Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine havaya ateş açan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, olay yerinde ambulansta inceleme yaptı.
Kaynak: AA