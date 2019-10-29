Kostümünü ve postallarını giydi, ardından makyajını yaptı, rekor denemesine özenle hazırlandı.

Asker selamıyla, Barış Pınarı Harekatı'na verilen desteğin sembolü oldu.

[Fotoğraf: AA]

24 saat boyunca bir askeri canlandırdı

İzmirli performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı bir gösteri hazırladı.

Genç sanatçı, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için canlı heykel oldu. Gündoğdu Meydanı'ndaki, 24 saatlik rekor denemesi 28 Ekim'de saat 19.00'da başladı. Saatlerce asker selamı verdi ve esas duruşta bayrak taşıdı.

İşçi'nin anlamlı gösterisi İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Kimi yanına gelip onunla birlikte asker selamı verdi, kimi de birlikte fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Rekorunu 18 buçuk saatten 24 saate çıkardı

İzmirli sanatçı, ne soğuk, ne de açlık dinledi.

Saatler tam 19:00'u gösterdiğinde kendisine ait olan rekoru kırdı. Ardından da önce 3 kez asker selamı verdi ve Türk bayrağını öptü.

Yunus İşçi, daha önce 18 buçuk saat olan rekorunu 24 saate çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

"Karnım acıktığında Çanakkale'de yedikleri öğünü hatırladım"

Performans ve Mim Sanatçısı Yunus İşçi, "Burası gece bayağı soğuk oldu ama Sarıkamış'taki şehitlerimizi hatırladım, karnım acıktığında, Çanakkale'deki yedikleri öğünü hatırladım. Sadece hoşaf ve suyla savaştıklarını hatırladım."

26 yaşındaki sanatçı, bir sonraki rekor denemesini gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber