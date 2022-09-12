Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ödek-Karakoçaş köyü yol ayrımı mevkisinde Celal K. idaresindeki otomobil ile Ramazan G. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Fadik Koçak olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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