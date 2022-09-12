Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Said Vakkas Yağcı, sosyal medyada canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı.

Muhabiri darbedip, görüntüleri silmesini istediler

O anları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişi, kimlik sorup, telefonu kapatmasını istedi. Muhabir olduğunu söyledikten sonra kimliğini gösteren Yağcı'yı darbedip elindeki telefonu gasp ettiler.

Canlı yayında olduklarından habersiz olan grup, telefondaki görüntüleri silmeye çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Saldırganlar, daha sonra muhabirin yanına giderek görüntüleri silmesi konusunda tehdit etti.

Polis ekipleri harekete geçti, saldırganlar gözaltına alındı

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden kişilerden şikayetçi olurdu, taraflar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.