Yangın bölgesinde canlı yayın yapan muhabiri darbettiler
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını takip eden İHA muhabiri, 5 kişinin saldırısına uğradı. Muhabiri darbeden grup, elindeki telefonu da gasp etti. Canlı yayında olduklarından habersiz olan saldırganlar, telefondaki görüntüleri silmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Said Vakkas Yağcı, sosyal medyada canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı.
Muhabiri darbedip, görüntüleri silmesini istediler
O anları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişi, kimlik sorup, telefonu kapatmasını istedi. Muhabir olduğunu söyledikten sonra kimliğini gösteren Yağcı'yı darbedip elindeki telefonu gasp ettiler.
Canlı yayında olduklarından habersiz olan grup, telefondaki görüntüleri silmeye çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Saldırganlar, daha sonra muhabirin yanına giderek görüntüleri silmesi konusunda tehdit etti.
Polis ekipleri harekete geçti, saldırganlar gözaltına alındı
Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden kişilerden şikayetçi olurdu, taraflar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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