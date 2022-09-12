Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.
Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) September 12, 2022
????️ 12 Eylül Pazartesi;
???? Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. pic.twitter.com/pb8JYPjJf9
Etiketler: Ankara Hava Durumu Kırıkkale Meteoroloji Sağanak Yağış
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