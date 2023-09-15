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Türkiye
AA 15.09.2023 10:26

Çankırı'da boş araziye bırakılmış 3 ton buğday bulundu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde boş araziye dökülmüş halde yaklaşık 3 ton buğday bulundu.

Çankırı'da boş araziye bırakılmış 3 ton buğday bulundu

Çerkeş ilçesine bağlı Yalıözü köyü yakınlarında boş araziye bırakılmış halde yaklaşık 3 ton buğday bulan köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Köy sakinlerinden Erdal Karaağaç, bahçesinin su kanalını temizlemek istediği esnada buğday yığınını fark ettiğini söyledi.

Köyde ikamet eden kişilerin buğdayı bırakmayacağını belirten Karaağaç, "Köyümüzde tarımla uğraşan 5 kişi var. Hepsi de 'Bu bizim değil' dedi. Ondan dolayı bu bizim köyün değil, başka birinin. Burası da ıssız bir yer." ifadesini kullandı.

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