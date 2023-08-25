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Türkiye
AA 25.08.2023 12:52

Çanakkale'deki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de dün orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'deki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.05 itibarıyla yangına müdahale eden ekipler aşama aşama azaltıldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları 650 kara aracı ve 2 bin 650 personelin yanı sıra havadan 6 helikopterle sürüyor.

Söz konusu bölge, anbean Çanakkale'de görevli insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

Tamamı ekiplerce karadan çevrilen alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça, araç ve personel sayılarının düşürülerek çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

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