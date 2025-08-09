Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle müdahale etti, bir yangın helikopteri de havadan destek sağladı.

Yangının başladığı Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev kullanılmaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği İtfaiye ekibi alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışması yürüttü.

Alevlerin, jandarma ve komandolar tarafından yaşlıların tahliye edildiği ormanlık alan içindeki Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi'nin sınırında kontrol altına alındığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Çanakkale Radyo ve TV Kulesi'ndeki tesisin yürüyüş alanı ile çevredeki ormanlık alanda hasar meydana geldi.

Sahada 1 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 77 arazöz, 5 dozer, 40 teknik personel ve 670 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

"Bütün ihbarlar ve bütün olay yeri tespitleri değerlendiriliyor"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli tespitleri tamamladığını ve konunun savcılık tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Çanakkale merkezdeki yangınla ilgili çeşitli ihbarların geldiğini ve bu ihbarların titizlikle değerlendirildiğini aktaran Toraman, aynı şekilde diğer yangın bölgelerinde de olay yeri inceleme ekiplerinin tespitlerini Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaştığını kaydetti. Yangınların çıkış sebebine ilişkin tahkikatın, savcılığın talimatları ve nezaretinde yürütüldüğünü vurguladı.

Vali Toraman, merkezdeki yangına ilişkin bir ihbar üzerine 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ancak soruşturmanın sonucunun beklendiğini yineledi. "Bütün ihbarlar ve bütün olay yeri tespitleri değerlendiriliyor" diyen Toraman, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

"Hasar tespiti için 9 ayrı ekip sahada"

Yangınların ardından hasar tespit çalışmalarının da hızla başladığını bildiren Vali Toraman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle 6, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle de 3 olmak üzere toplam 9 ayrı ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Bu ekiplerin sahada olduğunu dile getiren Toraman, "Şu anda toplamda 9 ayrı ekip, yangından etkilenen bütün alanları adım adım geziyorlar, tespitlerini yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakan Kurum: Yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını ilk etapta Saçaklı köyünde 26’sı konut, 17’si ahır ve depo olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirtilerek şunları kaydetti;

Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü’nde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.