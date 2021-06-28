Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada ilde dün hava sıcaklığının 37,2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ve bunun 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Daha önce ilde en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007'de kaydedilmişti.