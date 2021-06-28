Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale'deki Kumkale köyü açıklarındaki yelkenli teknede yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda teknede bulunan 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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