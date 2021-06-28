Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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