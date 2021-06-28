Güngören Güneştepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki balkon çöktü.

Vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme çalışması başlattı.

Bina mühürlendi

Zabıta ekiplerince tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi.

Binanın balkonunun çöktüğü sırada yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çökme anı kamerada

Öte yandan anne ve çocuğunun balkonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde, bir anne çocuğuyla birlikte çöken balkonun aldından geçiyor. Anne ve çocuğunun geçmesinin hemen ardından binanın balkonu çöküyor.