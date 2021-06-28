Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Ankara'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
İvedik Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.
Olay esnasında kapalı olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Oluşan yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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