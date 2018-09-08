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Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

Çanakkale Gelibolu'da daha önceleri çöplük olarak kullanılan alanda vatandaşlar tarafından patlamamış top mermisi bulundu.

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Çanakkalede patlamamış top mermisi bulundu

Gelibolu ilçe çıkışındaki Sürek Ovası mevkiinde daha önceden çöplük olarak kullanılan alanda çevredekiler tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Toprak zemin üzerindeki mermiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu cismin patlamamış top mermisi olduğu tespit edildi.

Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin ediliyor

Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisinin detaylı olarak incelenmesi için çalışma başlatıldı. Top mermisinin kullanılmayan eski çöplük bölgesine nasıl geldiği konusunda araştırmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: çanakkale, gelibolu, top mermisi
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