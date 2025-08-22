Açık 32.8ºC Ankara
Türkiye
AA 22.08.2025 16:07

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için 3 uçak, 3 helikopter, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel çaba harcıyor.

Çanakkale'de orman yangını
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Orman Yangını
