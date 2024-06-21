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Türkiye
AA 21.06.2024 03:24

Çanakkale'de orman yangını: 1 köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Çamköy köyü de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çanakkale'de orman yangını: 1 köy tahliye edildi

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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