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Türkiye
AA 11.07.2023 23:49

Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü

Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.

Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü

Çanakkale Belediyesine ait yat limanında görevli 43 yaşındaki Caner Özbek dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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