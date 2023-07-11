Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde 8 katlı binanın beşinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 81 yaşındaki Halit Açıkyürek yaşamını yitirdi, 91 yaşındaki Sefer Açıkyürek ve bakıcısı evin karşısındaki hastaneye yürüyerek ulaştı.

Açıkyürek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.