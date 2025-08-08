Çanakkale'de iki ayrı noktada orman yangını

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için çift yönde gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

"Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok"

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu;

Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor.

Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.

ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü tedbir amaçlı boşaltıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumda. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

Vatandaşlar, ekiplere destek oluyor

Çanakkale'de vatandaşlar, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele eden ekiplere destek olmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeli ve vatandaşlar, hastanenin önüne bağladıkları hortumla yangına müdahale ediyor.

Yaşlı bakım merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca yangın nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Çanakkale Havalimanı, sivil uçuşlara kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de havalimanı karşısında başlayan yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin 8 Ağustos 2025'e kadar sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."

Bayramiç ilçesinde 3 köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesina bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın da ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.