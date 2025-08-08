Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.08.2025 11:47

Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
[Fotograf: AA]

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyeti göstermeleri istendi.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
Sakarya Düzce
Sıradaki Haber
Genç kıza yumruk atıp bayılttı: O taksici gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
11:55
DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı
11:51
21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
11:47
ASELSAN'dan yeni ihracat sözleşmesi
11:41
Cevdet Yılmaz: Milletimiz, manipülasyona prim vermez
11:53
Genç kıza yumruk atıp bayılttı: O taksici gözaltına alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ