TRT Haber 08.08.2025 10:23

Eskişehir'de atık suyu araziye boşaltan ESKİ'ye 668 bin lira ceza

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ), Sivrihisar ilçesinde bir araziye vidanjörle atık su deşarj ettiği gerekçesiyle 668 bin lira idari para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su boşaltıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve denetim yapan ekipler, atık su deşarjını gerçekleştiren vidanjörün plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada, vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan ve mevzuata aykırı şekilde doğaya deşarj ettiği tespit edilen ESKİ hakkında, Çevre Kanunu'na istinaden 668 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
