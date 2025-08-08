Eskişehir'de atık suyu araziye boşaltan ESKİ'ye 668 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su boşaltıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve denetim yapan ekipler, atık su deşarjını gerçekleştiren vidanjörün plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada, vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan ve mevzuata aykırı şekilde doğaya deşarj ettiği tespit edilen ESKİ hakkında, Çevre Kanunu'na istinaden 668 bin lira idari para cezası uygulandı.