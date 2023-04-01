Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.