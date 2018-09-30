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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki 5 sefer geçici olarak durduruldu.

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Çanakkalede bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal sağlandığını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: feribot, çanakkale
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