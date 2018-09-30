FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 dava görülecek, davalarda 2 bin 805 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 14, FETÖ/PDY'ye yönelik 14 ilde 28 dava bulunuyor.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 659, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 146 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılanmasına 1 Ekim'de devam edilecek.

Aynı gün Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı "çatı" davası, Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 307 sanığın yargılandığı dava, jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin 92 sanığın yargılandığı dava görülecek.

MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı dava, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava İstanbul'da, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava ile Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dava Ankara'da görülmeye devam edilecek.

Ekim ayında görülecek bazı davalar şunlar:

1 Ekim

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (469 sanık)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-19 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilişkin "çatı" davası (224 sanık)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-12 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Harp Okulu darbe girişimi davası (307 sanık)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-31 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (92 sanık)

Yer: İstanbul 29 Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 1-11 Ekim

Saat: 11.00



Dava adı: Bank Asya yöneticilerinin FETÖ davası (33 sanıklı)

Yer: İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 1 Ekim

Saat: 10.30



Dava adı: 25 Aralık darbeye teşebbüs davası (69 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih 1-24 Ekim

Saat: 11.00



Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin yargılandığı dava

Yer: İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Ekim

Saat: 16.15



Dava adı: FETÖ/PDY üyeliği davası (24 sanıklı)

Yer: Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Ekim

Saat : 10.00



2 Ekim

Dava adı: Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı darbe girişimi davası (8 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası (6 sanıklı)

Yer: Kartal İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi

Tarih 2 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Denizli'de FETÖ'nün finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin dava (68 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ekim

Saat: 10.00



Dava adı: Sağlık çalışanlarının yargılandığı dava (41 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09.05



3 Ekim

Dava adı: FETÖ ile DHKP/C'nin ortak kaos planı davası (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 3-5 Ekim

Saat: 13.30



4 Ekim

Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin Sosyal Güvenlik Kurumu yapılanması davası (22 sanıklı)

Yer: Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih:4 Ekim

Saat:10.00



5 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün "polis yapılanması" davası (23 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Ekim

Saat: 09.00



8 Ekim

Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı dava (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 8-9 Ekim

Saat: 14.00



Dava adı: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava (55 sanıklı)

Yer: Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ekim

Saat: 09.30



Dava adı: Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin yargılandığı dava (15 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza

Tarih: 8 Ekim

Saat: 10.00



9 Ekim

Dava adı: Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (13 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ekim

Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 9-31 Ekim

Saat: 11.00



Dava adı: FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası (7 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 9 Ekim

Saat: 10.30

Dava adı: Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği davası (44 sanıklı)

Yer: Sakarya 4.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ekim

Saat: 09.05



12 Ekim

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Ekim

Saat: 11.00

15 Ekim

Dava adı: Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (52 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15-31 Ekim

Saat: 09.30



Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (152 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15-31 Ekim

Saat: 09.30

Dava adı: Futbolda şike kumpası davası (108 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 15-19 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Askeri casuslukta kumpas davası (93 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih:15 Ekim

Saat: 10.00



16 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyasının himmet davası (36 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 16 Ekim

Saat: 11.00



Dava adı: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması davası (67 sanıklı)

Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Ekim

Saat: 11.00

Dava adı: Sakarya'daki emniyet mensuplarının yargılandığı dava (29 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Ekim

Saat: 13.00

17 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün usulsüz dinleme davası (40 sanıklı)

Yer: Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ekim

Saat 09.30



Dava adı: Eski Artvin Garnizon Komutanı Adnan Dinçsoy'un yargılandığı dava (15 sanıklı)

Yer: Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09.30



Dava adı: Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası (2 sanıklı)

Yer: Kartal Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10.30

Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik dava (53 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ'nün "iş adamları yapılanması" davası (21 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09.00



18 Ekim

Dava adı: Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli heyeti" davası (73 sanıklı)

Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 09.00



Dava adı: FETÖ/PDY üyesi eski askerlerin yargılandığı dava (17 sanıklı)

Yer: Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Ekim

Saat : 10.30

Dava adı: FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davası (27 sanıklı)

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 09.00



22 Ekim

Dava adı: Esnaf ve iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası (29 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza

Tarih: 22 Ekim

Saat: 10.00

Dava adı: Hakkari'deki darbe girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ekim

Saat: 10:00

26 Ekim

Dava adı: FETÖ'nün "polis yapılanması" davası (20 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Ekim

Saat: 09.00



30 Ekim

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile mahrem imamların yargılandığı dava (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi - Silivri

Tarih: 30 Ekim - 2 Kasım

Saat:11.00



Dava adı: FETÖ'nün askeri yapılanma davası (58 sanıklı)

Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Ekim

Saat: 10.00



31 Ekim

Dava adı: FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamlarının yargılandığı dava (20 sanıklı)

Yer: Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Ekim

Saat: 10.00

Kaynaki: AA