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Türkiye
TRT Haber 04.03.2024 21:41

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"An itibari ile olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin ardından TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Vali Ustaoğlu, "AFAD ekipleri ile saha taramaları sürüyor. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

İstanbul Valisi Gül: Şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi

Vali Davut Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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