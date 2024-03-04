Kiracının kiraya verdiği evde 27 yatak çıktı

Avcılar'da bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki 3 odalı dairesini, kaçak çalılştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi.

Bu kişi ise, daireyi bir başkasına kiraya verdi. Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi. Bu yatakları da günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı.

Her odada 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'nı arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı.

Polis bir ayda 20 kez baskın yaptı

Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahib ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabanvı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu. Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Pul, "Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi.Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi hernangi birşey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için birşey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangibir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı dairede çıkaramaz" diye konuştu.

"Balkonda dahi yatak var"

Daire sahibinin arkadaşı olan ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise, "Bir arkadaşımız beni aradı benden rica etti. Yardımcı olmamı istediler. Bir odaya geçtim 10 yatak, başka bir odaya geçtim 5 yatak. Balkonda dahi yataklar var. Önde bir balkon var arkada da bir balkon var. Polis gelmiş defalarca baskın olmuş kaçanlar olmuş ama hala bu devam ediyor. Beyefendi de ilanı koymuş kiraya vermek için. İnsan da bilemiyor ne olacağını. Kiraya vermişler bir adam kiraya verdikten sonra dairede ticaret döndürmüş.İçerisi berbat şu anki ev sahipleri de çok mağdurlar " şeklinde konuştu.